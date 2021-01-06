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"النقل" تستثني أنشطة من متطلب الضمان المالي اللازم لترخيصها

Time منذ ساعة
Views 1570
"النقل" تستثني أنشطة من متطلب الضمان المالي اللازم لترخيصها

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للنقل استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من متطلب الضمان المالي اللازم للحصول على تراخيص الأنشطة لمدة عام واحد فقط.

وأوضحت الهيئة هذه الأنشطة وهي نشاط توجيه الحافلات، نشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، ونشاط توجيه مركبات الأجرة، ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع.

وأضافت أن آلية الحصول على الاستثناء تتمثل في الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإرفاق الشهادة عند استكمال إجراءات إصدار الترخيص النهائي من خلال بوابة نقل.

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أحدث التعليقات

الملل5
متعوده دايما
الملل5
الشيخ عادل امام له مقتطافات من كلامه ولما تطبقه علي ارض الواقع تلقي كلامه صحيح روي عنه انه قال(دي عالم صيعه)
الملل5
احد فهم شي اللي فهم شي يشرح لنا العنوان نظام الصندوق العقاري وتحت مدح في الانجازات اختلاف بين العنوان والمضمون
احمد
ماتصلحلك تلهيك عن العباده
سلوم النصراوي
الهلال بدون تحكيم مثل السيارة بدون بنزين ( حكمة 2021 ) 😂😂😂

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