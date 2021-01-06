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بالفيديو.. خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز "

Time منذ 13 دقيقة
Views 1368
بالفيديو.. خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز "

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل اليوم الأربعاء خطوات تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة " ناجز " دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل .

ويمكن إتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على بوابة " ناجز " :هنا

2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد .

3- الإنتقال من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية ثم العقارات .

4- الإنتقال إلى خدمة تحديث الصكوك .

5- الإطلاع على شروط تقديم الخدمة .

6- التأشير على التعهد ثم تقديم طلب جديد .

7- تعبئة البيانات " كرقم الصك وتاريخه " .

8- إرفاق صور الصك من الأمام والخلف ثم حفظه ومتابعته .

9- الإطلاع على الطلب ثم إرساله .

10- سيطلب منك تسجيل رقم الجوال لإرسال الإشعارات ، رقم الجوال يبدأ بـ 966 .

11- ستصلك رسالة بإستلام طلبك وسيتم إشعارك بأي مستجدات .

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أحدث التعليقات

المهندس
الله يرزقني مثلها
الووووووو
د ن ى ٣٣٤٢ د ن ى ...اي اقترب او خضع غصب علية
مايباخ
للاسف طااار ، من فمك ادينك
kkkk
نادي عايش على الديون وشيكات بدون رصيد وموعدنا الخميس الجاي بتشوفو صدق كلامي
ع. س. ع
لاعب خشن وبلا اخلاق

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