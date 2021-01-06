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القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج حائل وإشعال النيران فيهما

Time منذ 15 دقيقة
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القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج حائل وإشعال النيران فيهما

حائل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة حائل اليوم الاربعاء، من القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.

ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على من قام بسرقتهما.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

الجليدي
اخ ابو عمار حمل ابشر الجديد لللافراد بالجوال و يطلع لك الخانه الي تريد
سرحان
قال ايش قال فواتير تقديرية هذا المفروض ترفع عليه شكوى عند اعلى سلطة قضائية الدعوى فيها مئات الملايين واذا مافاد ترفع شكوى للجهات الدولية
عادل عبدالحي حمزة
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