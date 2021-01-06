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مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية

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مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية

الرياض (صدى):
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات .

وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع.

وأفاد أن المركز الذي يعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الاسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين ، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه.

وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية -القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك - التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.

وأشار إلى أن المركز درّب (21) محكماً، وأهّل ( 5 ) مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن أجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من (163) نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته (45)% منها ما بين صلح وتحكيم.

من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة العامة للعقار تسعى من خلال الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، والتي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي : حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، خدمة الشركاء، مشيراً إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الاستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.

يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية هنا .

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أحدث التعليقات

الجليدي
اخ ابو عمار حمل ابشر الجديد لللافراد بالجوال و يطلع لك الخانه الي تريد
سرحان
قال ايش قال فواتير تقديرية هذا المفروض ترفع عليه شكوى عند اعلى سلطة قضائية الدعوى فيها مئات الملايين واذا مافاد ترفع شكوى للجهات الدولية
عادل عبدالحي حمزة
يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة أجر الأجازة
عادل عبدالحي حمزة
أجرة عن أيام أجره
عادل عبدالحي حمزة
أنه يحق للعامل الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة أجره وليس أجرة

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