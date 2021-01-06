وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بنجران

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف صحية شاغرة، للحاصلين والحاصلات على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران.
وقالت الإدارة أن الوظائف المتاحة هي: طبيب مقيم نساء وولادة، طبيب مقيم باطنية، طبيب مقيم أطفال، طبيب استشاري أمراض معدية.
وأوضحت أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، ويستمر حتى 19 يناير 2021، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا