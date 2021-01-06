الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بنجران

Time منذ 54 دقيقة
Views 1703
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بنجران

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف صحية شاغرة، للحاصلين والحاصلات على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وقالت الإدارة أن الوظائف المتاحة هي: طبيب مقيم نساء وولادة، طبيب مقيم باطنية، طبيب مقيم أطفال، طبيب استشاري أمراض معدية.

وأوضحت أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، ويستمر حتى 19 يناير 2021، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا 

Time واتساب

أحدث التعليقات

الجليدي
اخ ابو عمار حمل ابشر الجديد لللافراد بالجوال و يطلع لك الخانه الي تريد
سرحان
قال ايش قال فواتير تقديرية هذا المفروض ترفع عليه شكوى عند اعلى سلطة قضائية الدعوى فيها مئات الملايين واذا مافاد ترفع شكوى للجهات الدولية
عادل عبدالحي حمزة
يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة أجر الأجازة
عادل عبدالحي حمزة
أجرة عن أيام أجره
عادل عبدالحي حمزة
أنه يحق للعامل الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة أجره وليس أجرة

أخر الأخبار

بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد في مرحلة جديدة من التنمية الوطنية
بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد في مرحلة جديدة من التنمية الوطنية
Time منذ 3 ثواني Views 1100
بالفيديو.. اللاعب ياسر الطايفي يروي قصة ضياع "فالينة" كأس العالم 94
بالفيديو.. اللاعب ياسر الطايفي يروي قصة ضياع "فالينة" كأس العالم 94
Time منذ 9 دقائق Views 1354
القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج حائل وإشعال النيران فيهما
القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج حائل وإشعال النيران فيهما
Time منذ 14 دقيقة Views 1379
بالفيديو.. فيفي عبده تكشف سر مرضها لأول مرة
بالفيديو.. فيفي عبده تكشف سر مرضها لأول مرة
Time منذ 19 دقيقة Views 389
4 أهداف طموحة للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض بعد موافقة قمة العلا
4 أهداف طموحة للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض بعد موافقة قمة العلا
Time منذ 35 دقيقة Views 1443
مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية
مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية
Time منذ 39 دقيقة Views 1804
"الصحة العالمية" تدعو لعدم تمديد الفترة بين جرعتي لقاح كورونا
"الصحة العالمية" تدعو لعدم تمديد الفترة بين جرعتي لقاح كورونا
Time منذ 44 دقيقة Views 1622
بالفيديو.. منصور المسبحي يروي لقائه مع الملك سلمان أثناء حرب الخليج
بالفيديو.. منصور المسبحي يروي لقائه مع الملك سلمان أثناء حرب الخليج
Time منذ 49 دقيقة Views 1744
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بنجران
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بنجران
Time منذ 54 دقيقة Views 1703
بالفيديو.. «الموارد البشرية»: يحق للعامل الحصول على أجر عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل
بالفيديو.. «الموارد البشرية»: يحق للعامل الحصول على أجر عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل
Time منذ ساعة Views 1582
x