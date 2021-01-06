بالفيديو.. منصور المسبحي يروي لقائه مع الملك سلمان أثناء حرب الخليج

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي منصور المسبحي تجربته في تغطية الإعلام العسكري أثناء حرب الخليج ولقائه بالملك سلمان – حفظه الله – حينما كان أميراً للرياض وزار الجنود في مراكز التدريب .
وقال " المسبحي " في حديث له على قناة روتانا خليجية ببرنامج " وينك " أنه كان متواجد أثناء تلك الزيارة وشاهد كيف كان الملك سلمان يرفع همم الجنود ويخطب فيهم مؤكداً على واجبهم الديني والوطني .
وأظهرت لقطات نادرة من اللقاء كلمة الملك سلمان حينها حيث أكد أن ما يفعله هؤلاء الجنود الأبطال الذين تركوا تجارتهم وأعمالهم وتعليمهم لخدمة الدين والوطن هو الجهاد الحقيقي في سبيل الله تعالى ، ثم ترك لهم الوقت لإستكمال التدريبات العسكرية .