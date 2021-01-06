الأعداد السابقة للصحيفة

أسعار الذهب تراجعت عالميا وصعدت محليا

Time منذ 4 ساعات
Views 1917
أسعار الذهب تراجعت عالميا وصعدت محليا

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب في المملكة اليوم، الأربعاء 6 يناير 2021، وبلغ سعر الذهب “عيار 24” في المملكة حوالي 234.95 ريال سعودي، أي ما يعادل 62.64 دولار

وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 215.37 ريال أي ما يعادل 57.42 دولار، كما سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 205.59 ريال أي ما يعادل 54.81 دولار.

ووصل سعر الذهب عيار 18لحوالى 176.22 ريالا ، ما يعادل 46.98 دولار امريكى.

كما بلغ سعر الذهب 14 قيراط حوالي 137.06 ريال أي ما يعادل 36.54 دولار، وسعر الذهب عيار 12 قيراط بحوالي 117.48 ريال أي ما يعادل 31.32 دولار

Time واتساب

أحدث التعليقات

نايف
وين هيئة الفساد
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
المهم
فلس طين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
النشمي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

أخر الأخبار

بالفيديو.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم لوحة رقمية لولي العهد
بالفيديو.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم لوحة رقمية لولي العهد
Time منذ 21 دقيقة Views 1467
وظائف تقنية شاغرة في مصرف الراجحي
وظائف تقنية شاغرة في مصرف الراجحي
Time منذ 25 دقيقة Views 1162
بالصور.. موعد طرح لاندكروزر 2022 أحدث سيارات تويوتا للطرق الوعرة
بالصور.. موعد طرح لاندكروزر 2022 أحدث سيارات تويوتا للطرق الوعرة
Time منذ 30 دقيقة Views 1240
فستان قصير يثير الجدل حول أمل العوضي
فستان قصير يثير الجدل حول أمل العوضي
Time منذ 36 دقيقة Views 810
حارس وزميله يهتكان عرض فتاة بعد خطفها وتعنيفها
حارس وزميله يهتكان عرض فتاة بعد خطفها وتعنيفها
Time منذ 40 دقيقة Views 637
علاجات منزلية للقضاء على حب الشباب
علاجات منزلية للقضاء على حب الشباب
Time منذ 46 دقيقة Views 1238
موعد متوقع لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة جالاكسي S21
موعد متوقع لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة جالاكسي S21
Time منذ ساعة Views 1622
إصابة عريس بعاهة مستديمة ليلة الزفاف بسبب أصدقائه
إصابة عريس بعاهة مستديمة ليلة الزفاف بسبب أصدقائه
Time منذ ساعة Views 822
وظيفة إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
وظيفة إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
Time منذ ساعة Views 1597
حساب المواطن يوضح موقف المستفيدين الجُدد من التسجيل
حساب المواطن يوضح موقف المستفيدين الجُدد من التسجيل
Time منذ ساعة Views 1678
x