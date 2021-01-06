أسعار الذهب تراجعت عالميا وصعدت محليا

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب في المملكة اليوم، الأربعاء 6 يناير 2021، وبلغ سعر الذهب “عيار 24” في المملكة حوالي 234.95 ريال سعودي، أي ما يعادل 62.64 دولار
وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 215.37 ريال أي ما يعادل 57.42 دولار، كما سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 205.59 ريال أي ما يعادل 54.81 دولار.
ووصل سعر الذهب عيار 18لحوالى 176.22 ريالا ، ما يعادل 46.98 دولار امريكى.
كما بلغ سعر الذهب 14 قيراط حوالي 137.06 ريال أي ما يعادل 36.54 دولار، وسعر الذهب عيار 12 قيراط بحوالي 117.48 ريال أي ما يعادل 31.32 دولار