وظيفة إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعاونية للتأمين، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى وظيفي "أخصائي أول استمرارية الأعمال".
وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات هي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال، أو غيرها في التخصصات ذات الصلة، يفضل الحصول على شهادة معتمدة في: CBCI، CBCP، BCMS-LI، BCMS-LI، إدارة الأزمات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة 3 سنوات كحد أدني في الخدمات المالية، وإجادة اللغة الإنجليزية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .