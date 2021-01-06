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وظيفة إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

Time منذ ساعة
Views 1597
وظيفة إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعاونية للتأمين، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى وظيفي "أخصائي أول استمرارية الأعمال".

وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات هي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال، أو غيرها في التخصصات ذات الصلة، يفضل الحصول على شهادة معتمدة في: CBCI، CBCP، BCMS-LI، BCMS-LI، إدارة الأزمات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة 3 سنوات كحد أدني في الخدمات المالية، وإجادة اللغة الإنجليزية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

نايف
وين هيئة الفساد
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
المهم
فلس طين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
النشمي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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