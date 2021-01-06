رودريجيز يغيب عن الاتحاد بسبب الإصابة

ماجد محمد (صدى):
كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جاري رودريجيز، إصابته في عضلة الفخذ الضامة، ليغيب عن مباريات الفريق القادمة.
وأثبتت الفحوصات حاجة اللاعب إلى العلاج والتأهيل لمدة تصل إلى 21 يوما، الأمر الذي يعني أن اللاعب سيغيب عن مباريات الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي السياق نفسه، يغيب اللاعب عن المواجهات بدءًا من المباراة التي سيخوضها الاتحاد أمام ضمك يوم السبت المقبل، كما سيغيب عن المباريات الأخرى أمام أبها، والعين، في حين رجح البعض مشاركته في المباراة التي ستقام في وقت لاحق أمام النصر في الجولة الـ 15 من الدوري.