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رودريجيز يغيب عن الاتحاد بسبب الإصابة

Time منذ ساعة
Views 1750
رودريجيز يغيب عن الاتحاد بسبب الإصابة

ماجد محمد (صدى):
كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جاري رودريجيز، إصابته في عضلة الفخذ الضامة، ليغيب عن مباريات الفريق القادمة.

وأثبتت الفحوصات حاجة اللاعب إلى العلاج والتأهيل لمدة تصل إلى 21 يوما، الأمر الذي يعني أن اللاعب سيغيب عن مباريات الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق نفسه، يغيب اللاعب عن المواجهات بدءًا من المباراة التي سيخوضها الاتحاد أمام ضمك يوم السبت المقبل، كما سيغيب عن المباريات الأخرى أمام أبها، والعين، في حين رجح البعض مشاركته في المباراة التي ستقام في وقت لاحق أمام النصر في الجولة الـ 15 من الدوري.

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أحدث التعليقات

نايف
وين هيئة الفساد
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
المهم
فلس طين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
النشمي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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