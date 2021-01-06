قرارات جديدة تعزز حصانة المحامين

الرياض (صدى):
كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت تعميماً يعزز حصانة المحامين، مراعاة لأهمية مهنتهم العدلية وموقفهم الحيادي؛ حيث شملت إحالة دعاوى مخالفة المحامين إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة وفق الاختصاص المكاني، وعدم تسجيلها برقم جنائي.
وتضمن التعميم، استدعاء المحامي للتحقيق لسماع أقواله دون إلزامه بالحضور أو اتخاذ إجراء يلزمه بذلك، كإيقاف الخدمات ونحوه، ويجري الاستدعاء بالاتصال من الفرع دون طلبه من قبل جهات الضبط.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إحالة الأوراق إذا كانت مكتملة وصالحة لرفع الدعوى التأديبية (دون الحاجة إلى قرار اتهام) إلى المقر الرئيسي لطلب الإذن بتحريك الدعوى، بحسب صحيفة "عكاظ" .