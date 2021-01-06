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قرارات جديدة تعزز حصانة المحامين

Time منذ ساعة
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قرارات جديدة تعزز حصانة المحامين

الرياض (صدى):
كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت تعميماً يعزز حصانة المحامين، مراعاة لأهمية مهنتهم العدلية وموقفهم الحيادي؛ حيث شملت إحالة دعاوى مخالفة المحامين إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة وفق الاختصاص المكاني، وعدم تسجيلها برقم جنائي.

وتضمن التعميم، استدعاء المحامي للتحقيق لسماع أقواله دون إلزامه بالحضور أو اتخاذ إجراء يلزمه بذلك، كإيقاف الخدمات ونحوه، ويجري الاستدعاء بالاتصال من الفرع دون طلبه من قبل جهات الضبط.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إحالة الأوراق إذا كانت مكتملة وصالحة لرفع الدعوى التأديبية (دون الحاجة إلى قرار اتهام) إلى المقر الرئيسي لطلب الإذن بتحريك الدعوى، بحسب صحيفة "عكاظ" .

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
وهدف لاتحاد فى الدقيقه ال200
أبو وليد العالمي
كاشخص لابن زكري ما عندي مشكلة لكن كامدرب كورة قدم ما ينفع بريال واحد نسيت التقليل من الاخرين وزرع التعصب والفتنه بين الأندية تحضر مدرجات الهلال وتقول احب الهلال وأخيرا اللاعبون صحيح عليهم بعض الأخطاء ولكن التنمر والعصبية لا تحل شيء وربنا يشفي جميع أهلك
حمد
غريبة قناة الجزيرة تشتغل ما سكروها ولانفذت قطر ولاشرط من شروط دول المقاطعة؟؟؟
ناصر
نظام الصندوق من عشرات السنين ليش تغيرونه هل للاحسن ؟؟
fares
مو صاحي شكله

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