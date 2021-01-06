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ريال مدريد يبحث عن بديل "راموس"

Time منذ 21 دقيقة
Views 1325
ريال مدريد يبحث عن بديل "راموس"

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد مستمرة في البحث عن بديل قائد فريقها الأول لكرة القدم، سيرجيو راموس، في سوق الانتقالات.

ويأتي موقف النادي بعدما فشلت المفاوضات التي أجراها رئيس النادي، فلورنتينو بيريز مع اللاعب.

وأصر "بيريز" على أن يتم تجديد عقد اللاعب لمدة عام واحد فقط بنفس مبلغ التعاقد الذي تم إبرامه سابقا، وهو أكثر من 12 مليون يورو، مع خصم 10% منه في إطار تخفيض رواتب اللاعبين بسبب جائحة كورونا.

أما اللاعب فقط أصر على رفع مبلغ التعاقد دون خصم أي مبالغ منه، الأمر الذي أدي لتوقف المفاوضات بين الطرفين، فيما أكدت التقارير أن اللاعب يستمع لعروض أندية أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه تم تعقيمها
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما يجوز انها تكون موافقة في بداية الامر وبمبلغ مالي لكن بعد ما شخطها سحب عليها
ابو عمار
علقوهن من اقدامهن واجلدوهن على مؤخراتهن
شيوووووووووووووووووووووووووون
السؤال المهم كيف يفاوضون لاعب وهم متأكدين انهم ما راح يصلوا على الكفاءة المالية والا بتتدخل القوى النافذة لتحقيق مطالبهم ؟؟
شي طبيعي اذا انهزم بينتقدوه !ليش تبيهم يطبلون لهم حتى وهم مهزومين

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