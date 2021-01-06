ريال مدريد يبحث عن بديل "راموس"

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد مستمرة في البحث عن بديل قائد فريقها الأول لكرة القدم، سيرجيو راموس، في سوق الانتقالات.
ويأتي موقف النادي بعدما فشلت المفاوضات التي أجراها رئيس النادي، فلورنتينو بيريز مع اللاعب.
وأصر "بيريز" على أن يتم تجديد عقد اللاعب لمدة عام واحد فقط بنفس مبلغ التعاقد الذي تم إبرامه سابقا، وهو أكثر من 12 مليون يورو، مع خصم 10% منه في إطار تخفيض رواتب اللاعبين بسبب جائحة كورونا.
أما اللاعب فقط أصر على رفع مبلغ التعاقد دون خصم أي مبالغ منه، الأمر الذي أدي لتوقف المفاوضات بين الطرفين، فيما أكدت التقارير أن اللاعب يستمع لعروض أندية أخرى.