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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

Time منذ 32 دقيقة
Views 1414
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للأوقاف باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى " أخصائي إعلام " لحملة البكالوريوس فأعلى .

وأكدت الهيئة أنه يجب أن يكون المتقدم من المواطنين ، بجانب الشروط التالية :

1- بكالوريوس ويُفضل الماجيستير في تخصص الإعلام ، والإعلام الرقمي أو ما يعادله .

2- إجادة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة .

3- إجادة الحاسب الآلي خاصةً يرامج شركة مايكروسوفت " أوفيس " .

4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من تاريخ أمس الثلاثاء 21 / 5 / 1442 هـ الموافق 5 / يناير / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه تم تعقيمها
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما يجوز انها تكون موافقة في بداية الامر وبمبلغ مالي لكن بعد ما شخطها سحب عليها
ابو عمار
علقوهن من اقدامهن واجلدوهن على مؤخراتهن
شيوووووووووووووووووووووووووون
السؤال المهم كيف يفاوضون لاعب وهم متأكدين انهم ما راح يصلوا على الكفاءة المالية والا بتتدخل القوى النافذة لتحقيق مطالبهم ؟؟
شي طبيعي اذا انهزم بينتقدوه !ليش تبيهم يطبلون لهم حتى وهم مهزومين

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