وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للأوقاف باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى " أخصائي إعلام " لحملة البكالوريوس فأعلى .
وأكدت الهيئة أنه يجب أن يكون المتقدم من المواطنين ، بجانب الشروط التالية :
1- بكالوريوس ويُفضل الماجيستير في تخصص الإعلام ، والإعلام الرقمي أو ما يعادله .
2- إجادة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة .
3- إجادة الحاسب الآلي خاصةً يرامج شركة مايكروسوفت " أوفيس " .
4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من تاريخ أمس الثلاثاء 21 / 5 / 1442 هـ الموافق 5 / يناير / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .