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شموخ وهدوء.. صورة جميلة لطفل بالمنطقة الشرقية منذ 86 عام

Time منذ 46 دقيقة
Views 741
شموخ وهدوء.. صورة جميلة لطفل بالمنطقة الشرقية منذ 86 عام

(صدى):

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه تم تعقيمها
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما يجوز انها تكون موافقة في بداية الامر وبمبلغ مالي لكن بعد ما شخطها سحب عليها
ابو عمار
علقوهن من اقدامهن واجلدوهن على مؤخراتهن
شيوووووووووووووووووووووووووون
السؤال المهم كيف يفاوضون لاعب وهم متأكدين انهم ما راح يصلوا على الكفاءة المالية والا بتتدخل القوى النافذة لتحقيق مطالبهم ؟؟
شي طبيعي اذا انهزم بينتقدوه !ليش تبيهم يطبلون لهم حتى وهم مهزومين

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