مساعد وزير الداخلية: حمل الهوية البلاستيكية لم يعد ضروريًا

الرياض (صدى):
أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية بندر آل مشاري، أن حمل المواطن والمقيم للهوية البلاستيكية لم يعد ضروريا، وذلك بعد الحصول على الهوية الرقمية من تطبيق " أبشر أفراد " الجديد.
وقال آل مشاري: " كل ما نريده هو راحة المواطن والمقيم من حمل الوثائق البلاستيكية، سواء هويات واستمارات ورخصة قيادة " .
وأضاف: " في الإصدار الجديد من التطبيق، أتحنا هذه الخدمة، بمجرد اختيار "هويتي الرقمية" تخرج لك كل معلوماتك كما في البطاقة البلاستيكية " .
وأشار إلى أنه يمكن إبراز الهوية الرقمية عبر " أبشر أفراد " دون الحاجة لوجود إنرنت، لافتا إلى أن رجل الأمن يمكنه التأكد منها عبر منصة " ميدان " .