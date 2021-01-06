الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس شركة المياه: إصدار فواتير بمبالغ تخمينية ليس عيبًا

Time منذ 40 دقيقة
Views 1799
Comment 2
رئيس شركة المياه: إصدار فواتير بمبالغ تخمينية ليس عيبًا

الرياض (صدى):
صرح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، بأن هناك حالات تصدر فيها الفواتير بمبالغ تخمينية وتقديرية للعملاء.

وكان الإعلامي عبد الله المديفر عرض مشكلة أحد المشتركين قائلا: " المشكلة بدأت منذ جماد الأول عام 1441 حيث أصبحت قيمة الفواتير أكثر من 1000 ريال بالرغم أن سكان المنزل 4 أشخاص ثم تسديدها بشكل شهري إلى قبل 3 أشهر " .

وتابع: " تم قفل عداد المياه نهائيا والتعاقد مع صهريح مياه لتعبئة الخزان كل 18 يوم والكمية كافية جدا ولكن ظلت الفواتير تنزل بمعدل 1800 ريال شهريا ولكن لم يتم دفعها حتى وصلت لأكثر من 6 آلاف".

ومن جانبه رد الموكلي، بقوله إنه طالما هناك عائق منع قراءة العداد، حصلت قراءة تقديرية وهذا ليس عيبًا -على حد قوله-.

وأضاف الموكلي: " قبل 4 سنوات كنا نصدر قراءات دون أن نوضح هل هي قراءة فعلية أم تقديرية واليوم نوضح ذلك في جميع الفواتير وذلك من باب الشفافية مع العميل " .

وأشار إلى أنه في حال حدوث عوائق أثناء قراءة العداد، لا يمكن إيقاف إصدار الفاتورة وعلى هذا الأساس يتم إصدار الفاتورة بالطريقة التقديرية.

اقرأ أيضًا:

الموكلي: شركة المياة مظلومة..ودورنا إدارة التكلفة وليس رفعها

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
دامك مربية مؤخرة وتقولي نعمة ويجب تبرزيها تحملي من تفل فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا

أخر الأخبار

شاب يطالب برد الشبكة المقدمة لخطيبته بعدما سبت والده
شاب يطالب برد الشبكة المقدمة لخطيبته بعدما سبت والده
Time منذ 16 دقيقة Views 307
رئيس شركة المياه: إصدار فواتير بمبالغ تخمينية ليس عيبًا
رئيس شركة المياه: إصدار فواتير بمبالغ تخمينية ليس عيبًا
Time منذ 40 دقيقة Views 1799
رانيا يوسف تتهم الفارس بالتحرش والأخير يطالب بعرضها على طبيب نفسي
رانيا يوسف تتهم الفارس بالتحرش والأخير يطالب بعرضها على طبيب نفسي
Time منذ 53 دقيقة Views 713
شاهد..فرح الهادي: خليجنا واحد
شاهد..فرح الهادي: خليجنا واحد
Time منذ ساعة Views 1592
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1681
النصر يتمسك بالعمري ويمنعه من الانتقال للهلال
النصر يتمسك بالعمري ويمنعه من الانتقال للهلال
Time منذ ساعة Views 2287
رسالة " مفزعة " تهدد الكونجرس الأمريكي انتقامًا لسليماني
رسالة " مفزعة " تهدد الكونجرس الأمريكي انتقامًا لسليماني
Time منذ ساعتين Views 2171
بالفيديو..الأمير خالد بن طلال يحصد فاكهة " ترنج " بـ 30 ألف في مزاد علني
بالفيديو..الأمير خالد بن طلال يحصد فاكهة " ترنج " بـ 30 ألف في مزاد علني
Time منذ ساعتين Views 2555
حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر
حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر
Time منذ 3 ساعات Views 1994
طفلة معجزة " كفيفة " تصدر عشرات الكتب
طفلة معجزة " كفيفة " تصدر عشرات الكتب
Time منذ 3 ساعات Views 541
x