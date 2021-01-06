الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
Views 1681
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
دامك مربية مؤخرة وتقولي نعمة ويجب تبرزيها تحملي من تفل فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا

أخر الأخبار

شاب يطالب برد الشبكة المقدمة لخطيبته بعدما سبت والده
شاب يطالب برد الشبكة المقدمة لخطيبته بعدما سبت والده
Time منذ 16 دقيقة Views 307
رئيس شركة المياه: إصدار فواتير بمبالغ تخمينية ليس عيبًا
رئيس شركة المياه: إصدار فواتير بمبالغ تخمينية ليس عيبًا
Time منذ 40 دقيقة Views 1794
رانيا يوسف تتهم الفارس بالتحرش والأخير يطالب بعرضها على طبيب نفسي
رانيا يوسف تتهم الفارس بالتحرش والأخير يطالب بعرضها على طبيب نفسي
Time منذ 53 دقيقة Views 713
شاهد..فرح الهادي: خليجنا واحد
شاهد..فرح الهادي: خليجنا واحد
Time منذ ساعة Views 1592
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1681
النصر يتمسك بالعمري ويمنعه من الانتقال للهلال
النصر يتمسك بالعمري ويمنعه من الانتقال للهلال
Time منذ ساعة Views 2287
رسالة " مفزعة " تهدد الكونجرس الأمريكي انتقامًا لسليماني
رسالة " مفزعة " تهدد الكونجرس الأمريكي انتقامًا لسليماني
Time منذ ساعتين Views 2168
بالفيديو..الأمير خالد بن طلال يحصد فاكهة " ترنج " بـ 30 ألف في مزاد علني
بالفيديو..الأمير خالد بن طلال يحصد فاكهة " ترنج " بـ 30 ألف في مزاد علني
Time منذ ساعتين Views 2555
حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر
حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر
Time منذ 3 ساعات Views 1994
طفلة معجزة " كفيفة " تصدر عشرات الكتب
طفلة معجزة " كفيفة " تصدر عشرات الكتب
Time منذ 3 ساعات Views 541
x