حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر

وكالات (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول تبرع اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بشبكة أوكسجين لأحد المستشفيات المصرية تزامنا مع أزمة كورونا.
ومن جانبه خرج حسن بكر، مدير مؤسسة محمد صلاح الخيرية، موضحًا أن صلاح تبرع بالفعل بشبكة أوكسجين للمستشفى ضمن مجموعة أخرى من الأعمال الخيرية لكن الأمر جرى منذ 3 أعوام، موضحا أنه لا يتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن صلاح دشن في 2017 مؤسسة خيرية لرعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين في القرية التي نشأ بها، ويقدم من خلالها العديد من المساعدات على مدار السنوات الماضية.
وفي الشهور الأولى لظهور كورونا داخل مصر، خصص صلاح حقائب مواد غذائية لتوزيعها على العمالة غير المنتظمة والمتضررين من توقف أعمالهم خلال الأزمة، فضلا عن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم التي لم تكن متاحة في القرية بأعداد كافية.