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حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر

Time منذ 9 دقائق
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حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد مستشفيات مصر

وكالات (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول تبرع اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بشبكة أوكسجين لأحد المستشفيات المصرية تزامنا مع أزمة كورونا.

ومن جانبه خرج حسن بكر، مدير مؤسسة محمد صلاح الخيرية، موضحًا أن صلاح تبرع بالفعل بشبكة أوكسجين للمستشفى ضمن مجموعة أخرى من الأعمال الخيرية لكن الأمر جرى منذ 3 أعوام، موضحا أنه لا يتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن صلاح دشن في 2017 مؤسسة خيرية لرعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين في القرية التي نشأ بها، ويقدم من خلالها العديد من المساعدات على مدار السنوات الماضية.

وفي الشهور الأولى لظهور كورونا داخل مصر، خصص صلاح حقائب مواد غذائية لتوزيعها على العمالة غير المنتظمة والمتضررين من توقف أعمالهم خلال الأزمة، فضلا عن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم التي لم تكن متاحة في القرية بأعداد كافية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، الله يوفقها ويبلغها ما تتمناه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايه اي باالله ... .. المذيع له حق يسأل اي سؤال يخطر على باله ، اعتبريه كلب نباح ، لكن اللوم كل اللوم على من قبل السؤال وجاوب بكل مياعة ومجون .. .. وانتي في تدخلك هذا وكأنك تقولي هاأنذا فرملولي ولدّوا النظر لي ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظهما الله وألّف بين قلبيهما وهداهما لما فيه خير الشعبين الشقيقين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قرارات خير وبركه ، بعون الله ..
ابو ليل
والي منزل النقطه ههههههه

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