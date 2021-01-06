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تعليق الأمير خالد بن سلمان على بيان "قمة العلا"

Time منذ 48 دقيقة
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تعليق الأمير خالد بن سلمان على بيان "قمة العلا"

الرياض (صدى):
هنأ الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نجاح قمة العلا التاريخية.

وقال الأمير خالد :"‏ أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، أيدهما الله، بنجاح قمة العلا التاريخية التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه".

وأضاف:" أسست القمة، وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها معًا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها صفًا واحدًا كل التحديات، فنحن وأشقاؤنا شعب واحد بقيادة أخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، الله يوفقها ويبلغها ما تتمناه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايه اي باالله ... .. المذيع له حق يسأل اي سؤال يخطر على باله ، اعتبريه كلب نباح ، لكن اللوم كل اللوم على من قبل السؤال وجاوب بكل مياعة ومجون .. .. وانتي في تدخلك هذا وكأنك تقولي هاأنذا فرملولي ولدّوا النظر لي ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظهما الله وألّف بين قلبيهما وهداهما لما فيه خير الشعبين الشقيقين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قرارات خير وبركه ، بعون الله ..
ابو ليل
والي منزل النقطه ههههههه

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