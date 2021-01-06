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تعليق فلسطين بشأن القمة الخليجية

Time منذ 5 ساعات
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تعليق فلسطين بشأن القمة الخليجية

القدس (صدى):
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها وتثمينها لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وفق ما جاء في بيان القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية اليوم.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعبر عن شكره وتقديره العميق للمواقف الواضحة والقوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم في العلا، والتي عدوا فيها القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف : بهذه المناسبة نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استضافة ونجاح هذه القمة الخليجية المهمة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
دامك مربية مؤخرة وتقولي نعمة ويجب تبرزيها تحملي من تفل فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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