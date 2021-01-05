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بروفيسور يطالب بسفر متلقيين اللقاح دون احترازات لطمأنة المواطنين

Time منذ 22 دقيقة
Views 1314
بروفيسور يطالب بسفر متلقيين اللقاح دون احترازات لطمأنة المواطنين

الرياض (صدى):
اقترح بروفيسور الطب التجديدي صفوق الشمري، السماح بالسفر من دون احترازات إضافية لمن تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، تشجيعًا للمواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح.

وقال الشمري: " أقترح على دول الخليج أن من أخذ وأتم اللقاحات أن يسمح له بالسفر من دون احترازات إضافية! حتى تبدأ الحياة تعود لطبيعتها، وأيضًا يشجع الناس على أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن!". مضيفًا: "ما المنطق من أن يطبق العزل في السفر لشخص ما أخذ اللقاحات " .

وتابع: " لا يوجد لقاح يعطي ١٠٠ ٪، حتى لقاح الإنفلونزا نسبته ٤٠-٦٠ ٪ فقط مع ذلك نعطيه للناس، والناس تعيش طبيعيًا من دون حظر". وأضاف: "إعطاء اللقاح (حاليًا) يكون لسببين حتى لو لم يكن ١٠٠ ٪ فإنه يمنع الحالات الشديدة التي تؤدي للعناية المركزة والوفيات والتي ترهق النظام الصحي، وأيضًا لكسر سلسلة الانتشار " .

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أحدث التعليقات

طارق
نحمدالله والله العظيم اكبر نعمة لم الشمل
faeiz1122
كيف والنصر محروم من التعاقدات الشتوية
عبادي
اقول اللةلا يردة الكيان النصراااوي لإيقف علي اي لاعب سوي كان لاعب كبير أو صغير النصر لمن حضر المغاربة غرلوا النادي والمدرب يكفي استخفاف بهذا النادي العريق
بلبل البحر
شقوا بطنك
زائر
كل المساجد مفروشه بالسجاد ونظيفه مافيه ارض اما اللي يمد رجليه لجهة في احد الادب الا يمدها اما المصاحف مغلفه ومقفله وفي اماكنها

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