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تعليق فلسطين بشأن القمة الخليجية

Time منذ ساعة
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تعليق فلسطين بشأن القمة الخليجية

رام الله (صدى):
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها وتثمينها لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وفق ما جاء في بيان القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية اليوم.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعبر عن شكره وتقديره العميق للمواقف الواضحة والقوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم في العلا، والتي عدوا فيها القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف : بهذه المناسبة نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استضافة ونجاح هذه القمة الخليجية المهمة.

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أحدث التعليقات

طارق
نحمدالله والله العظيم اكبر نعمة لم الشمل
faeiz1122
كيف والنصر محروم من التعاقدات الشتوية
عبادي
اقول اللةلا يردة الكيان النصراااوي لإيقف علي اي لاعب سوي كان لاعب كبير أو صغير النصر لمن حضر المغاربة غرلوا النادي والمدرب يكفي استخفاف بهذا النادي العريق
بلبل البحر
شقوا بطنك
زائر
كل المساجد مفروشه بالسجاد ونظيفه مافيه ارض اما اللي يمد رجليه لجهة في احد الادب الا يمدها اما المصاحف مغلفه ومقفله وفي اماكنها

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