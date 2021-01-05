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عبد الإله المالكي: أتمنى الصبر على المدرب..ونحن الآن على الطريق الصحيح

Time منذ 16 دقيقة
Views 1368
عبد الإله المالكي: أتمنى الصبر على المدرب..ونحن الآن على الطريق الصحيح

ماجد محمد (صدى):
طالب لاعب الاتحاد عبد الإله المالكي، جماهير الفريق، والإدارة بالصبر على المدرب فابيو كاريلي، مؤكدا أنه لديه خبرة كبيرة.

وبخصوص شهادة الكفاءة المالية التي وضعتها وزارة الرياضة شرطاً لتسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية، قال المالكي: " نقف بجانب النادي في موضوع المستحقات حتى نحصل على شهادة الكفاءة المالية ".

وعن مستوى الفريق أكد المالكي أن الاستقرار في الفريق أحدث تغييرا كبيرا، قائلا:" منذ سنوات الاتحاد افتقد للاستقرار، وفي لقاء الشباب لمست أن اللاعبين كانت قلوبهم على بعض ،فأدركت أننا الان على الطريق الصحيح ".

يذكر أن الاتحاد، حقق فوزا ثمينا على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ليحجز بذلك مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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أحدث التعليقات

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الله يحفظك.. ويرزقك الذرية الصالحة يابو نائف
سيف
قولوا اشاعه ولابتصيح جماهيرهم الحساسه الا البكايه هذا عندهم اكبر من ناديهم الصغير ومن ادارته جمهور غلبان هههههههه
عرقان الخباز
ملك فهد ذكي
محمد عسيري
الله ياخالد الصوت هو هو مدري اهو تصنع ولا غير الوكاد شكل متغير حيل حيل وكبرت شيبت
الشرقية
ومن كثر رواتبهم المساكين 3000 ريال وبمنة بعد ،،،،

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