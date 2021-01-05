عبد الإله المالكي: أتمنى الصبر على المدرب..ونحن الآن على الطريق الصحيح

ماجد محمد (صدى):
طالب لاعب الاتحاد عبد الإله المالكي، جماهير الفريق، والإدارة بالصبر على المدرب فابيو كاريلي، مؤكدا أنه لديه خبرة كبيرة.
وبخصوص شهادة الكفاءة المالية التي وضعتها وزارة الرياضة شرطاً لتسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية، قال المالكي: " نقف بجانب النادي في موضوع المستحقات حتى نحصل على شهادة الكفاءة المالية ".
وعن مستوى الفريق أكد المالكي أن الاستقرار في الفريق أحدث تغييرا كبيرا، قائلا:" منذ سنوات الاتحاد افتقد للاستقرار، وفي لقاء الشباب لمست أن اللاعبين كانت قلوبهم على بعض ،فأدركت أننا الان على الطريق الصحيح ".
يذكر أن الاتحاد، حقق فوزا ثمينا على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ليحجز بذلك مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.