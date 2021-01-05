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بالفيديو..سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء

Time منذ 47 دقيقة
Views 1484
بالفيديو..سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد محمد العيسى، سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء.

وقال العيسى: "في الشتاء تكثر الأمراض الجلدية لا سيما " الإكزيما "، ومعظم تلك الأمراض سببها قلة شرب الماء في الشتاء نتيجة عدم شعور الإنسان بالعطش ".

وأضاف: " اشربوا الماء بكثرة، في الصيف والشمس نعرق أكثر والعرق يرطب الجلد، وفي الشتاء يجب ترطيب الجلد، والكلى معًا" .

وشدد على أننا لن نشعر بالعطش في الشتاء، لذلك يجب شرب الماء حتى لو لم نشعر بالعطش.

وبخصوص المرطبات اللازم استخدامها للجلد، قال: " المرطب شيء يومي، لاتذهب للغالي لأن كثير من الأشياء غالية الثمن ليس لها داعي فقط جلدك بحاجة لمرطب أيا كان ".

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أحدث التعليقات

Z
الله يحفظك.. ويرزقك الذرية الصالحة يابو نائف
سيف
قولوا اشاعه ولابتصيح جماهيرهم الحساسه الا البكايه هذا عندهم اكبر من ناديهم الصغير ومن ادارته جمهور غلبان هههههههه
عرقان الخباز
ملك فهد ذكي
محمد عسيري
الله ياخالد الصوت هو هو مدري اهو تصنع ولا غير الوكاد شكل متغير حيل حيل وكبرت شيبت
الشرقية
ومن كثر رواتبهم المساكين 3000 ريال وبمنة بعد ،،،،

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