بالفيديو..سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد محمد العيسى، سبب كثرة الأمراض الجلدية في الشتاء.
وقال العيسى: "في الشتاء تكثر الأمراض الجلدية لا سيما " الإكزيما "، ومعظم تلك الأمراض سببها قلة شرب الماء في الشتاء نتيجة عدم شعور الإنسان بالعطش ".
وأضاف: " اشربوا الماء بكثرة، في الصيف والشمس نعرق أكثر والعرق يرطب الجلد، وفي الشتاء يجب ترطيب الجلد، والكلى معًا" .
وشدد على أننا لن نشعر بالعطش في الشتاء، لذلك يجب شرب الماء حتى لو لم نشعر بالعطش.
وبخصوص المرطبات اللازم استخدامها للجلد، قال: " المرطب شيء يومي، لاتذهب للغالي لأن كثير من الأشياء غالية الثمن ليس لها داعي فقط جلدك بحاجة لمرطب أيا كان ".