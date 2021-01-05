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الإجراء المتبع مع المقيم حال مغادرته 

Time منذ ساعة
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الإجراء المتبع مع المقيم حال مغادرته 

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، وجاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

وأضافت " الجوازات ":" هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم ".

وكانت الخطوط السعودية، زفت، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بعد تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وقررت الخطوط السعودية، إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا، مبينة أن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

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أحدث التعليقات

Z
الله يحفظك.. ويرزقك الذرية الصالحة يابو نائف
سيف
قولوا اشاعه ولابتصيح جماهيرهم الحساسه الا البكايه هذا عندهم اكبر من ناديهم الصغير ومن ادارته جمهور غلبان هههههههه
عرقان الخباز
ملك فهد ذكي
محمد عسيري
الله ياخالد الصوت هو هو مدري اهو تصنع ولا غير الوكاد شكل متغير حيل حيل وكبرت شيبت
الشرقية
ومن كثر رواتبهم المساكين 3000 ريال وبمنة بعد ،،،،

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الإجراء المتبع مع المقيم حال مغادرته 
الإجراء المتبع مع المقيم حال مغادرته 
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