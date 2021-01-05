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استياء بين أفراد الحراسات الأمنية بجامعة الملك سعود بسبب مستحقاتهم المتأخرة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1463
استياء بين أفراد الحراسات الأمنية بجامعة الملك سعود بسبب مستحقاتهم المتأخرة

خاص (صدى):
سيطرت حالة من الاستياء على أفراد الحراسات الأمنية التابعين للشركة المتعاقدة مع جامعة الملك سعود لتأخر مستحقاتهم ، والذين يعتمدون عليها اعتمادًا كليًا وليس لهم أي مصدر دخل آخر يعتمدون عليه.

وقال الموظفين في شكواهم : "لم نتقاضى مستحقاتنا من الشركة منذ سبتمبر الماضي ، وقد راجعنا إدارة السلامة والأمن الجامعي وشرحنا معاناتنا للإدارة ولكن لن تعطينا أي وعود بصرف الرواتب".

وأكد الموظفين الذين تقدموا بشكواهم إلى صحيفة "صدى" وعددهم 30عاملا أنه يوجد عاملين آخرين في الشركة لن يتقاضوا رواتبهم أيضا، ولكن لم يتمكنوا من تقديم أي شكاوي خشية من اتخاذ الإدارة أي إجراءات ضدهم مثل الفصل وغيره من الإجراءات التعسفية، مشيرين إلى أنهم بصدد رفع الشكوى إلى عدد من الجهات المختصة.

وطالب موظفي الشركة المتعاقدة مع جامعة الملك سعود بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة، حتي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المعيشية.

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أحدث التعليقات

abdul
خسران وعلقم .
abdul
خسران وعلقم .
ابو فهد
حلوه سواليف اخر الليل وخاصه اذا جاك من طاقيه 🤣
سيد
ذا سكران ذا كلب ياكلب
لسان الحقيقة
درويش ذا

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