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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت

Time منذ 29 دقيقة
Views 1311
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.

وأثنى سموه خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهاً بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازاً خليجياً وعربياً سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين سمو أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبراً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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أحدث التعليقات

abdul
خسران وعلقم .
abdul
خسران وعلقم .
ابو فهد
حلوه سواليف اخر الليل وخاصه اذا جاك من طاقيه 🤣
سيد
ذا سكران ذا كلب ياكلب
لسان الحقيقة
درويش ذا

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