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سجله في 14 ثانية فقط.. هدف لن ينساه باهبري طوال حياته (فيديو)

Time منذ 23 دقيقة
Views 1435
سجله في 14 ثانية فقط.. هدف لن ينساه باهبري طوال حياته (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
عقب نجم فريق نادي الهلال، هتان باهبري، على تغريدة لحساب دوري أبطال آسيا، بشأن الهدف الذي سجله في نسخة البطولة عام 2019.

وقال " باهبري "، خلال تعليقه على الهدف الذي سجله في عام 2019: " أفخم أول هدف لي مع أفخم نادٍ وصناعة من لاعب فخم في بطولة فخمة حققناها 2019، وفي أول أيام شهر رمضان المبارك، هدف ما أنساه ".

وكان " باهبري " سجل الهدف خلال مباراة فريقه ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، ليصبح صاحب أسرع هدف سعودي في تاريخ البطولة، وصاحب ثاني أسرع هدف في المسابقة بنسختها الجديدة.

يذكر أن حساب " الآسيوي " عرض مقطع فيديو للهدف الذي سجله باهبري، ضد العين الإماراتي، وعلق عليه: "14 ثانية فقط.. هي كل ما احتاجه نجم الهلال هتان لتسجيل أسرع هدف في دوري أبطال آسيا 2019.. نستعيد معكم ذكريات هذا الهدف ".

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أحدث التعليقات

abdul
خسران وعلقم .
abdul
خسران وعلقم .
ابو فهد
حلوه سواليف اخر الليل وخاصه اذا جاك من طاقيه 🤣
سيد
ذا سكران ذا كلب ياكلب
لسان الحقيقة
درويش ذا

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