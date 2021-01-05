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مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النصر بشأن بديل "حمد الله" 

Time منذ ساعة
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مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النصر بشأن بديل "حمد الله" 

ماجد محمد (صدى):
يعتزم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تدعيم خط هجوم الفريق في الفترة القادمة، تحسبًا لرحيل المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وسلطت الأضواء، خلال الساعات الماضية، على اللاعب عثمان باتو، للانضمام إلى النصر، لتعزيز خط هجوم الفريق في الفترة القادمة.

وكان حمد الله هدد بالرحيل عن النصر، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن يتم التوصل إلى " حل مؤقت " معه.

ويأتي ذلك وسط أنباء ترددت حول تفكير النصر نفسه، في الاستغناء عن النجم المغربي، بسبب مشاكله المتكررة مع زملائه، بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني، وزيادة وزنه الملحوظ.

وجدير بالذكر أن النصر في عام 2018، تعاقد مع باتو، كلاعب استثمار، قبل أن يستغنى عنه بعدها بأيام فقط، لمصلحة الحزم.

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أحدث التعليقات

abdul
خسران وعلقم .
abdul
خسران وعلقم .
ابو فهد
حلوه سواليف اخر الليل وخاصه اذا جاك من طاقيه 🤣
سيد
ذا سكران ذا كلب ياكلب
لسان الحقيقة
درويش ذا

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