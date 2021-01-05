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النيابة العامة تحدد خطوات إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

Time منذ 20 دقيقة
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النيابة العامة تحدد خطوات إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة خطوات تحويل القضايا إلى المحاكم المختصة بعد كفاية الأدلة ضد المتهم.

وأوضحت أنه في حال رأت بعد انتهاء التحقيق كفاية الأدلة ضد المتهم، فإنها ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها.

وأضافت أنها تقوم برفع دعوى وفق لائحة تشمل تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته، بالإضافة إلى تعيين مدعي الحق الخاص –إن وُجد- ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.

وتتضمن اللائحة بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وذلك من خلال تحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة، وذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد العقوبة، سواء كانت حدًا أو تعزيرًا.

وشملت أيضاً بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبها للمتهم، وبيان أسماء الشهود وعضو النيابة العامة وتوقيعه، مشددة على ضرورة إبلاغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والمطلوب؟ تدور لها خروف يدفع.. ولا استبعد انه فيلم من انتاجها واخراجها وتمثيلها. 😜
ابو وليد
ما اعتقد فيه مسلم عاقل يضع المصحف على الارض ولكن هناك من يضعه على سجاده الصلاه او سجاد المسجد او سجاد الحرم وهذا السجاد نسجد عليه ونضع جباهنا عليه ولا اعتقد اننا نهين انفسنا بوضع جباهتا على الارض او على السجاده تقربا لرب العالمين
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
يقول الحقوني بالربع 🤩😁
دكتور رايق بن فايق
نتمنى وجود محكمة تظلم تحل الأشكال بين الناس ومسؤولين الزكاة لأن شعار دولتنا هو العدل ولا غير العدل
زاير
عشرة شلوش .

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