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الاتحاد في مأزق صعب قبل نهائي البطولة العربية 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1905
الاتحاد في مأزق صعب قبل نهائي البطولة العربية 

طلال الغامدي (صدى):
وقع الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، في مأزق صعب من الاتحاد العربي لكرة القدم قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية ".

ويأتي ذلك بعد حصول اللاعب المصري أحمد حجازي على إنذار، وكان قد حصل على مثله في لقاء الذهاب، ليتساءل جمهور الاتحاد عن مصيره بالنهائي.

وتنص المادة 4/5 من اللائحة التنظيمية للبطولة العربية أن اللاعب الحاصل على إنذارين يوقف في المباراة التالية لفريقه، وبالتالي ولكون حجازي قد حصل على إنذارين في مباراتي نصف النهائي، فتلقائيًا سوف يتم إيقافه في المباراة النهائية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 8/4 و4/5 من اللائحة التنظيمية للبطولة.

وكان العميد نجح في التأهل بالأمس إلى النهائي بعد الفوز أمام الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي، فيما كان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، والذي أقيم في ديسمبر الماضي.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والمطلوب؟ تدور لها خروف يدفع.. ولا استبعد انه فيلم من انتاجها واخراجها وتمثيلها. 😜
ابو وليد
ما اعتقد فيه مسلم عاقل يضع المصحف على الارض ولكن هناك من يضعه على سجاده الصلاه او سجاد المسجد او سجاد الحرم وهذا السجاد نسجد عليه ونضع جباهنا عليه ولا اعتقد اننا نهين انفسنا بوضع جباهتا على الارض او على السجاده تقربا لرب العالمين
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
يقول الحقوني بالربع 🤩😁
دكتور رايق بن فايق
نتمنى وجود محكمة تظلم تحل الأشكال بين الناس ومسؤولين الزكاة لأن شعار دولتنا هو العدل ولا غير العدل
زاير
عشرة شلوش .

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