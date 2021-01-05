الاتحاد في مأزق صعب قبل نهائي البطولة العربية 

طلال الغامدي (صدى):
وقع الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، في مأزق صعب من الاتحاد العربي لكرة القدم قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية ".
ويأتي ذلك بعد حصول اللاعب المصري أحمد حجازي على إنذار، وكان قد حصل على مثله في لقاء الذهاب، ليتساءل جمهور الاتحاد عن مصيره بالنهائي.
وتنص المادة 4/5 من اللائحة التنظيمية للبطولة العربية أن اللاعب الحاصل على إنذارين يوقف في المباراة التالية لفريقه، وبالتالي ولكون حجازي قد حصل على إنذارين في مباراتي نصف النهائي، فتلقائيًا سوف يتم إيقافه في المباراة النهائية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 8/4 و4/5 من اللائحة التنظيمية للبطولة.
وكان العميد نجح في التأهل بالأمس إلى النهائي بعد الفوز أمام الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي، فيما كان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، والذي أقيم في ديسمبر الماضي.