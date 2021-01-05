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بالفيديو.. " الخارجية " توضح المغزى الرئيسي من اتفاق العلا 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. " الخارجية " توضح المغزى الرئيسي من اتفاق العلا 

العلا (صدى):
أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، المغزى الرئيسي من اتفاق العلا، قائلا:" توقيع الاتفاق طي كامل لنقاط الخلاف مع ‎قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية ".

وأضاف وزير الخارجية:" جميع ما تم في اتفاق العلا يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء ومصر، وسوف يكون لبنة قوية لمستقبل المنطقة العربية واستقلالها ".

وكان وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بيان العلا يؤكد على الروابط الراسخة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأبان وزير الخارجية، أن بيان ‎العلا تضمن الالتزام بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، لافتا:" حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي ".

ولفت وزير الخارجية:" أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها ".

واستضافت المملكة الدورة الـ41 من القمة الخليجية، برئاسة البحرين، ومشاركة جميع قادة الدول الأعضاء.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والمطلوب؟ تدور لها خروف يدفع.. ولا استبعد انه فيلم من انتاجها واخراجها وتمثيلها. 😜
ابو وليد
ما اعتقد فيه مسلم عاقل يضع المصحف على الارض ولكن هناك من يضعه على سجاده الصلاه او سجاد المسجد او سجاد الحرم وهذا السجاد نسجد عليه ونضع جباهنا عليه ولا اعتقد اننا نهين انفسنا بوضع جباهتا على الارض او على السجاده تقربا لرب العالمين
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
يقول الحقوني بالربع 🤩😁
دكتور رايق بن فايق
نتمنى وجود محكمة تظلم تحل الأشكال بين الناس ومسؤولين الزكاة لأن شعار دولتنا هو العدل ولا غير العدل
زاير
عشرة شلوش .

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