ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، أن البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال، أنه أفضل لاعب في بيرو حاليا، حيث أنه أصبح مطلب العديد من الجماهير.
وأشارت إلى أن عشاق ريفر بليت يرغب في التعاقد مع محترف الهلال، لكن الوضع يبدو معقدًا للغاية، كاريلو لا يزال لديه عقد لمدة عامين آخرين، وإذا أراد أي فريق ضمه فإن عليه دفع ما يقارب 8 مليون دولار".
وأبانت أن كاريلو أغلى لاعب في بيرو حاليا بفضل ما حققه مع الهلال، لذا سيتعين على ريفر بليت بيع 6 لاعبين من فريقه لدفع ثمن اللاعب.
وتابعت :" من المستحيل عودة كاريلو إلى أمريكا الجنوبية الآن لأنهم لا يملكون المال لضمه ناهيك عن أن ليس لديهم ما يكفي لدفع راتبه ".