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ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 

Time منذ 5 دقائق
Views 1176
ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، أن البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال، أنه أفضل لاعب في بيرو حاليا، حيث أنه أصبح مطلب العديد من الجماهير.

وأشارت إلى أن عشاق ريفر بليت يرغب في التعاقد مع محترف الهلال، لكن الوضع يبدو معقدًا للغاية، كاريلو لا يزال لديه عقد لمدة عامين آخرين، وإذا أراد أي فريق ضمه فإن عليه دفع ما يقارب 8 مليون دولار". 

وأبانت أن كاريلو أغلى لاعب في بيرو حاليا بفضل ما حققه مع ‎الهلال، لذا سيتعين على ريفر بليت بيع 6 لاعبين من فريقه لدفع ثمن اللاعب. 

وتابعت :" من المستحيل عودة كاريلو إلى أمريكا الجنوبية الآن لأنهم لا يملكون المال لضمه ناهيك عن أن ليس لديهم ما يكفي لدفع راتبه ".

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أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله .. .. الله يوحد كلمتكم ويهديكم لما فيه صالح دينكم وبلدانكم وشعوبكم .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ويطول بعمرك يابو سلمان وحفظ الله والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت

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