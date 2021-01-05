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مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد

Time منذ 14 دقيقة
Views 1292
مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد

الرياض (صدى):
أدان مجلس القمة الخليجي خلال البيان الختامي لـقمة العلا نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبينا أن ذلك يعتبر إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري.

وأكد البيان ‏البيان الختامي ل على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن.

‏وأشار إلى احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله .. .. الله يوحد كلمتكم ويهديكم لما فيه صالح دينكم وبلدانكم وشعوبكم .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ويطول بعمرك يابو سلمان وحفظ الله والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت

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