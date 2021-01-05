مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد

الرياض (صدى):
أدان مجلس القمة الخليجي خلال البيان الختامي لـقمة العلا نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبينا أن ذلك يعتبر إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري.
وأكد البيان البيان الختامي ل على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن.
وأشار إلى احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.