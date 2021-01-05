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برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 

Time منذ 29 دقيقة
Views 2070
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 

الرياض (صدى):
 

بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برقيتين لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- يشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال. 

وأشاد أمير قطر، بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية، مبينا أن نتائج الاجتماعات ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب.

وكانت انتشرت صورة لاتنسى في تاريخ الخليج، لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء جولة في العلا بسيارة سموه

ويذكر أن مقطع فيديو، أظهر ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد-حفظه الله- بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا.

وقال الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في الفيديو المتداول أثناء نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة :" يا الله حيه.. نورت المملكة ".

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أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله .. .. الله يوحد كلمتكم ويهديكم لما فيه صالح دينكم وبلدانكم وشعوبكم .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ويطول بعمرك يابو سلمان وحفظ الله والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت

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