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بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" 

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" 

الرياض (صدى):
قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن بيان العلا يؤكد على الروابط الراسخة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح وزير الخارجية، أن بيان ‎العلا تضمن الالتزام بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، لافتا:" حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي ".

وأضاف وزير الخارجية:" أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها ".

واستضافت المملكة الدورة الـ41 من القمة الخليجية، برئاسة البحرين، ومشاركة جميع قادة الدول الأعضاء.

وعقد مجلس التعاون اجتماعا سنويا لمناقشة التنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله .. .. الله يوحد كلمتكم ويهديكم لما فيه صالح دينكم وبلدانكم وشعوبكم .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ويطول بعمرك يابو سلمان وحفظ الله والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت

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