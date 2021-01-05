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قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر

Time منذ 30 دقيقة
Views 1769
قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر

(صدى):
أوضحت الصورة التي رُصِدت أثناء اصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العلا أنها أمام جبل "أثلب" في مدائن صالح.

يقع جبل "أثلب" على الأفق في الشمال الشرقي من موقع مدائن صالح، ويحيط به فضاء واسع، ولهذا الموقع طريق ضيق يسمى (السيق).

ويوحي المكان بشعور عميق بالأمن والهدوء، مما يجعل المكان مهيباً بشكل كبير، ويمنح تسلق جبل أثلب منظراً خلاباً على مدائن صالح.

ويوجد داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة تُسّمى الديوان، ومحاطة بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية، وهذه الغرفة باردة بشكل لطيف إذ تهب النسمات العليلة هناك دوماً، ولأن واجهتها شمالية فلا تدخلها الشمس.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله .. .. الله يوحد كلمتكم ويهديكم لما فيه صالح دينكم وبلدانكم وشعوبكم .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك ويطول بعمرك يابو سلمان وحفظ الله والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت

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