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صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة 

Time منذ 54 دقيقة
Views 2549
صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة 

الرياض (صدى):
طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يناير الجاري.

ونصحت الهيئة المكلفين بالمسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية،  تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وناشدت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر  أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله .. .. الله يوحد كلمتكم ويهديكم لما فيه صالح دينكم وبلدانكم وشعوبكم .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت
عبدالعزيز
والله منور يا شيخ تميم يا رجال والله والنعم وسبعة انعام 🇶🇦

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