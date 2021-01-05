الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سمو ولي العهد يلتقي أمير قطر

Time منذ ساعة
Views 1865
بالفيديو.. سمو ولي العهد يلتقي أمير قطر

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعة مرايا بالعلا اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، والشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فهد
انت تشوف الظاهر كلهم يبي لهم فحص اشك بوضعهم 😀
لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت
عبدالعزيز
والله منور يا شيخ تميم يا رجال والله والنعم وسبعة انعام 🇶🇦
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
وشذا الزوج الملطشه ؟!

أخر الأخبار

ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 
ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 
Time منذ 4 دقائق Views 1170
مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد
مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد
Time منذ 13 دقيقة Views 1290
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 
Time منذ 28 دقيقة Views 2067
قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر
قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر
Time منذ 30 دقيقة Views 1768
بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" 
بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" 
Time منذ 48 دقيقة Views 2068
صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة 
صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة 
Time منذ 54 دقيقة Views 2548
بالفيديو.. سمو ولي العهد يلتقي أمير قطر
بالفيديو.. سمو ولي العهد يلتقي أمير قطر
Time منذ ساعة Views 1865
الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي
الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي
Time منذ ساعة Views 1648
شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض
شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض
Time منذ ساعة Views 1589
تعثر مفاوضات راموس مع ريال مدريد
تعثر مفاوضات راموس مع ريال مدريد
Time منذ ساعة Views 1537
x