الأعداد السابقة للصحيفة

الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي

Time منذ ساعة
Views 1647
الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الرائد، تقترب من ضم مهاجم فريق سانتياجو وانندررز التشيلي، روني فرنانديز؛ لدعم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جاد ذلك بعد إصابة عبد الفتاح آدم، المهاجم المعار من النصر للرائد، بقطع في الرباط الصليبي سيجبره على الغياب حتى نهاية الموسم الجاري، إضافة إلى إعارة رائد الغامدي إلى النصر، وغياب المهاجم المغربي في صفوف الفريق، كريم البركاوي عن التسجيل خلال المباريات الماضية.

يجد الإشارة إلى أن اللاعب التشيلي روني فرنانديز سبق ومثّل فريق الفيحاء في الموسم الرياضي الماضي 2019/2020.

Time واتساب

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت
عبدالعزيز
والله منور يا شيخ تميم يا رجال والله والنعم وسبعة انعام 🇶🇦
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
وشذا الزوج الملطشه ؟!
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
جمس بوند كان يلعب علينا

أخر الأخبار

ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 
ريفر بليت يعرض 6 لاعبين للبيع من أجل ضم البيروفي كاريلو 
Time منذ 4 دقائق Views 1170
مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد
مجلس القمة الخليجية يدين نشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد
Time منذ 13 دقيقة Views 1290
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 
Time منذ 28 دقيقة Views 2067
قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر
قصة جبل أثلب الذي زاره ولي العهد وأمير قطر
Time منذ 30 دقيقة Views 1768
بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" 
بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل مثيرة عن "بيان العلا" 
Time منذ 48 دقيقة Views 2068
صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة 
صدمة مدوية من "الزكاة" للمواطنين بشأن الضريبة 
Time منذ 54 دقيقة Views 2548
بالفيديو.. سمو ولي العهد يلتقي أمير قطر
بالفيديو.. سمو ولي العهد يلتقي أمير قطر
Time منذ ساعة Views 1861
الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي
الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي
Time منذ ساعة Views 1647
شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض
شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض
Time منذ ساعة Views 1588
تعثر مفاوضات راموس مع ريال مدريد
تعثر مفاوضات راموس مع ريال مدريد
Time منذ ساعة Views 1536
x