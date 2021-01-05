الرائد يقترب من ضم مهاجم تشيلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الرائد، تقترب من ضم مهاجم فريق سانتياجو وانندررز التشيلي، روني فرنانديز؛ لدعم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية.
جاد ذلك بعد إصابة عبد الفتاح آدم، المهاجم المعار من النصر للرائد، بقطع في الرباط الصليبي سيجبره على الغياب حتى نهاية الموسم الجاري، إضافة إلى إعارة رائد الغامدي إلى النصر، وغياب المهاجم المغربي في صفوف الفريق، كريم البركاوي عن التسجيل خلال المباريات الماضية.
يجد الإشارة إلى أن اللاعب التشيلي روني فرنانديز سبق ومثّل فريق الفيحاء في الموسم الرياضي الماضي 2019/2020.