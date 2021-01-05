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شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض

Time منذ ساعة
Views 1588
شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من ضبط مصنع للخمور  بحي غبيرة.

وعثرت الجهات الأمنية بالرياض، بداخل المصنع على عدد 17 برميلا مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه.

وأوضحت أن مصنع الخمور يديره 3 مواطنين، تم القبض عليهم وإيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهم.

‏‎وكانت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وقام بتفتيش سكن الوافدين بقصد السرقة.

وتبين بعد البحث والتحري، توافر معلومات تفيد بتورط مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
سوالة واحد صفر
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
اذا لم تستحي فصنع ماشئت
عبدالعزيز
والله منور يا شيخ تميم يا رجال والله والنعم وسبعة انعام 🇶🇦
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
وشذا الزوج الملطشه ؟!
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
جمس بوند كان يلعب علينا

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