شاهد.. لحظة ضبط مصنع للخمور في ‎الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من ضبط مصنع للخمور بحي غبيرة.
وعثرت الجهات الأمنية بالرياض، بداخل المصنع على عدد 17 برميلا مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه.
وأوضحت أن مصنع الخمور يديره 3 مواطنين، تم القبض عليهم وإيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وقام بتفتيش سكن الوافدين بقصد السرقة.
وتبين بعد البحث والتحري، توافر معلومات تفيد بتورط مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه.