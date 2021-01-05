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وزير المالية القطري يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات 

Time منذ 10 دقائق
Views 1260
وزير المالية القطري يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات 

القاهرة (صدى):
زار وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي، اليوم الثلاثاء، القاهرة، على متن طائرة خاصة قادمة من الدوحة.

ومن المقرر أن الوزير سيشارك في افتتاح فندق ”سانت ريجس“ بالقاهرة، وهو مملوك لشركة الديار القطرية.

وتبين أن الوزير العمادي كان على متن أول طائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية منذ عام 2017.

وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر. 

‏يذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

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أحدث التعليقات

e.alofi
حقير خسيس جبان
e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط

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