تعثر مفاوضات راموس مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحفية تعثر مفاوضات ريال مدريد الإسباني مع سيرخيو راموس موسمه السادس عشر، حيث رفض العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة عام واحد فقط بنفس الراتب.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن اللاعب يطالب بعقد جديد لسنوات عدة، رافضا فكرة التجديد لموسم واحد فقط، مشيرة إلى أن "الملكي" قدم عرضا لراموس بالتجديد حتى صيف 2022، بنفس الراتب البالغ نحو 12 مليون يورو سنويا.
وبعد مفاوضات جيدة الشهر الماضي، قرر راموس رفض عرض العام الواحد بشكل نهائي، وفتح باب المفاوضات مع أندية أخرى للتعاقد معه، وهذا حق مشروع للاعب مع تبقي أقل من 6 أشهر في عقده.
وأشارت مصادر إلى أن الدافع الجديد لراموس للرحيل المفاجئ، قرب تعاقد ناديه مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني دافيد ألابا، الذي سينتقل لريال مدريد مجانا الصيف المقبل بعد رفضه تجديد عقده مع بطل أوروبا.
وأضافت أن النادي القريب من الحصول على خدمات المدافع الإسباني هو باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أن إدارة النادي الباريسي قدمت وعودًا إلى راموس بتكوين فريق قوي والتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والذي سينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري.