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شرط واحد لإعادة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1348
شرط واحد لإعادة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية

الرياض (صدى):
أعادت منصة أبشر، التذكير بشروط تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة.

وأوضحت " أبشر ":" يمكن تمديد تأشيرة الزيارة المنفردة عبر منصتها بشرط ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 270 يومًا من تاريخ الدخول للمملكة علمًا بأنَّه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة ".

وكانت منصة أبشر قدمت كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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أحدث التعليقات

e.alofi
حقير خسيس جبان
e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط

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