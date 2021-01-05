شرط واحد لإعادة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية

الرياض (صدى):
أعادت منصة أبشر، التذكير بشروط تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة.
وأوضحت " أبشر ":" يمكن تمديد تأشيرة الزيارة المنفردة عبر منصتها بشرط ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 270 يومًا من تاريخ الدخول للمملكة علمًا بأنَّه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة ".
وكانت منصة أبشر قدمت كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.