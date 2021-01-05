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إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء

Time منذ 54 دقيقة
Views 1583
إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء

الجوف (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادة مجموعة من الأشخاص لمركباتهم في طرق عامة وداخل أحد الأحياء في مخالفة للأنظمة والتعليمات وغير مكترثين بخطورة سلوكهم على أمن وسلامة الآخرين ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات المختصة بشرطة محافظة القريات -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية مطلقي النار، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط
زاير
حوادث انفجار السيارات الكهربائيه تزيد عن حوادث الوقود العادي مع اضافة الغاز تتحول الي قنبلة متحركه.

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