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غلطة سراي يصطاد في الماء العكر لخطف " غوميز " من الهلال 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1900
غلطة سراي يصطاد في الماء العكر لخطف " غوميز " من الهلال 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي غلطة سراي التركي سيقدم عرض مغري لنادي الهلال للتوقيع مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الميركاتو الشتوي.

 

ووفقا للتقارير فإن غلطة سراي يسعى لضم " غوميز "بعقد لمدة سنة و نصف ليكون بديلاً للكولومبي فالكاو.

 

 

وكان غوميز، تخطى البرازيلي كارلوس إدواردو زميله السابق المنتقل إلى نادي شباب الأهلي دبي، ليصبح الهداف التاريخي الأجنبي في مختلف المسابقات بـ 82 هدفا.

 

وسجل جوميز الهدف الأول للهلال أمام القادسية أمس ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليتخطى إدواردو المحتفظ بالسجل التاريخي برصيد 81 هدفا.

وسجل جوميز 53 هدفا في الدوري إضافة إلى ثمانية أهداف في كأس الملك، 14 دوري أبطال آسيا، خمسة بطولة الأندية العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية، في حين أن النصر أكثر الفرق تلقيه لأهدافه بستة أهداف يليه الأهلي والعدالة بخمسة أهداف، أربعة أهداف الدرع والشباب والوحدة، وثلاثة أهداف في أبها والرائد والاتفاق وضمك والباطن والدحيل والسد.

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أحدث التعليقات

e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط
زاير
حوادث انفجار السيارات الكهربائيه تزيد عن حوادث الوقود العادي مع اضافة الغاز تتحول الي قنبلة متحركه.

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