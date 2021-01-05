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ملك البحرين: جهود المملكة الكبيرة بقيادة الملك وولي عهده أسهمت في نجاح قمة العلا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1281
ملك البحرين: جهود المملكة الكبيرة بقيادة الملك وولي عهده أسهمت في نجاح قمة العلا

المنامة (صدى):
أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وأشاد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب ملك مملكة البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة .

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أحدث التعليقات

e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط
زاير
حوادث انفجار السيارات الكهربائيه تزيد عن حوادث الوقود العادي مع اضافة الغاز تتحول الي قنبلة متحركه.

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