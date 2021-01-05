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" صورة للتاريخ " ولي العهد وأمير قطر في جولة بالعلا

Time منذ ساعة
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" صورة للتاريخ " ولي العهد وأمير قطر في جولة بالعلا

العلا (صدى):
رصدت صورة لاتنسى في تاريخ الخليج، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء جولة في العلا بسيارة سموه.

 

وكان مقطع فيديو، أظهر ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد-حفظه الله- بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا.

 

وقال الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في الفيديو المتداول أثناء نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة :" يا الله حيه.. نورت المملكة ".

 

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، حيث وصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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أحدث التعليقات

e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط
زاير
حوادث انفجار السيارات الكهربائيه تزيد عن حوادث الوقود العادي مع اضافة الغاز تتحول الي قنبلة متحركه.

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