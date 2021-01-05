" صورة للتاريخ " ولي العهد وأمير قطر في جولة بالعلا

العلا (صدى):
رصدت صورة لاتنسى في تاريخ الخليج، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء جولة في العلا بسيارة سموه.
وكان مقطع فيديو، أظهر ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد-حفظه الله- بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا.
وقال الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في الفيديو المتداول أثناء نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة :" يا الله حيه.. نورت المملكة ".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، حيث وصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.