الأعداد السابقة للصحيفة

القصاص بمواطن أطلق النار على آخر بنجران

Time منذ 12 دقيقة
Views 1245
القصاص بمواطن أطلق النار على آخر بنجران

نجران (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران ، فيما يلي نصه: قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .أقدم سالم بن ناصر بن سالم الكربي -سعودي الجنسية- على قتل داود بن محمد بن سالم الكربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه ،ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ،وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا،وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني سالم بن ناصر بن سالم الكربي اليوم الثلاثاء الموافق 1442521،بمدينة نجران بمنطقة نجران.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل .

Time واتساب

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ماتقولوة يابو سلمان حنا معكم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
نجاة محمد
خسارتة جننتة و بأذن الله بايدن بيكون الرئيس غصبن عنك يا مهبول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

شاهد.. ذئب يتجول بشوارع المدينة المنورة في وضح النهار ويُثير الذعر بين الأهالي 
شاهد.. ذئب يتجول بشوارع المدينة المنورة في وضح النهار ويُثير الذعر بين الأهالي 
Time منذ 6 دقائق Views 1142
القصاص بمواطن أطلق النار على آخر بنجران
القصاص بمواطن أطلق النار على آخر بنجران
Time منذ 12 دقيقة Views 1245
شاهد.. كيف رحب ‎ولي العهد بأمير قطر في ‎مطار العلا وسط عبارات مؤثرة 
شاهد.. كيف رحب ‎ولي العهد بأمير قطر في ‎مطار العلا وسط عبارات مؤثرة 
Time منذ 22 دقيقة Views 1659
ميتسوبيشي تزيح الستار عن أوتلاندر سبورت 2021
ميتسوبيشي تزيح الستار عن أوتلاندر سبورت 2021
Time منذ 35 دقيقة Views 1186
لقطة من انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1414 هـ بالرياض
لقطة من انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1414 هـ بالرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 455
جندية في موقف محرج
جندية في موقف محرج
Time منذ 41 دقيقة Views 308
رجل مخمور وسقوط مؤلم
رجل مخمور وسقوط مؤلم
Time منذ 42 دقيقة Views 263
سائق غشيم وحادث مروع
سائق غشيم وحادث مروع
Time منذ 42 دقيقة Views 267
حساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بـ" خبر سار "
حساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بـ" خبر سار "
Time منذ 48 دقيقة Views 3270
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ ساعة Views 1577
x