شاهد.. ردة فعل عفوية من طفل قطري بعد فتح الحدود والأجواء بين المملكة وقطر 

ماجد القزيز (صدى):
أظهر مقطع فيديو ردة فعل عفوية ومثيرة من طفل قطري بعد فتح الحدود والأجواء بين المملكة وقطر، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل متداوليه.
وبدا في المقطع الطفل القطري يرقص بطريقة عفوية، حيث غمرته الفرحة بخصوص المصالحة بين المملكة وقطر، فيما ردد الطفل كلمة واحدة، قائلا:" انفتحت، انفتحت ".
وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.
يذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة
وأشار وزير الخارجية الكويتي:" الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - وأمير قطر ".