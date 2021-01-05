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شاهد.. ردة فعل عفوية من طفل قطري بعد فتح الحدود والأجواء بين المملكة وقطر 

Time منذ ساعة
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شاهد.. ردة فعل عفوية من طفل قطري بعد فتح الحدود والأجواء بين المملكة وقطر 

ماجد القزيز (صدى):
أظهر مقطع فيديو ردة فعل عفوية ومثيرة من طفل قطري بعد فتح الحدود والأجواء بين المملكة وقطر، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل متداوليه.

 

وبدا في المقطع الطفل القطري يرقص بطريقة عفوية، حيث غمرته الفرحة بخصوص المصالحة بين المملكة وقطر، فيما ردد الطفل كلمة واحدة، قائلا:" انفتحت، انفتحت ".

وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

 

‏يذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

وأشار وزير الخارجية الكويتي:"  الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله -  وأمير قطر ‎".

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أحدث التعليقات

e.alofi
الإنتقام بهذه الطريقة ينم عن الغباء المحض والمنقطع النظير 🤦🏻‍♂️ هنالك طرق كثييييره للإنتقام
e.alofi
الله يلعنهم ذولا عيال النعمه ازعجونا وغثونا غث بس مهايط ولعب بلفلوس
عادل عبدالحي حمزة
تقلت اتصالا تلقت إتصالاً
محمد
لهم حق يفرحون فتحت الحدود بدون تنفيذ اي شرط
زاير
حوادث انفجار السيارات الكهربائيه تزيد عن حوادث الوقود العادي مع اضافة الغاز تتحول الي قنبلة متحركه.

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