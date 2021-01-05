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شاهد.. كيف رحب ‎ولي العهد بأمير قطر في ‎مطار العلا وسط عبارات مؤثرة 

Time منذ 22 دقيقة
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شاهد.. كيف رحب ‎ولي العهد بأمير قطر في ‎مطار العلا وسط عبارات مؤثرة 

العلا (صدى):
وثق مقطع فيديو، ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد-حفظه الله- بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا.

وقال الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- في الفيديو المتداول أثناء نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة :" يا الله حيه.. نورت المملكة ".

 

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، حيث وصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الأمير  محمد بن سلمان، أكد أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وأوضح ولي العهد، أن القمة الخليجية في بلاده " ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا ".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ماتقولوة يابو سلمان حنا معكم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
نجاة محمد
خسارتة جننتة و بأذن الله بايدن بيكون الرئيس غصبن عنك يا مهبول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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